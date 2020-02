Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Fußgängerin angefahren und geflüchtet

Am Seniorenzentrum "Ludwigsstift" in der Radeburger Straße wollte am Montagmorgen (03.02.2020, 8 Uhr) eine 15-jährige Fußgängerin unter Zuhilfenahme der dortigen Verkehrsinsel die Straße überqueren. Nachdem sie den ersten Teil passiert hatte, hielt ein unbekannte VW-Fahrer an, um ihr das Queren der Fahrbahn zu ermöglichen. Im gleichen Moment fuhr er los und kollidierte mit der jungen Frau. Durch den Zusammenstoß erlitt die sie Schmerzen am Schienbein und musste in ärztliche Behandlung. Der ca. 40-jährige Autofahrer hielt kurz an und fragte nach ihrem Befinden, setzte allerdings seine Fahrt sogleich fort, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Bei dem Auto soll es sich um ein neueres, silberfarbenes Fahrzeug der Marke VW gehandelt haben. Mehr ist bislang nicht bekannt. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 entgegen.

