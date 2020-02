Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau, Waffenstraße, 4.2.20, 03.25 Uhr Betrunken Pkw geführt

Landau (ots)

Zeugen meldeten im Bereich Waffenstraße in Landau am 4.2.20, gegen 04.00 Uhr, einen im Landkreis Germersheim zugelassenen Pkw. Dieser würde schon seit einer Stunde mit aufheulendem Motor immer wieder die näheren Straßen befahren und sich auffällig verhalten. Er hielt immer wieder an Anwesen an und schaute sich die Briefkästen an. Auf eine direkte Ansprache durch Zeugen reagierte der Pkw-Fahrer nicht. Durch eine Polizeistreife konnte der Pkw angehalten und der 56-jährige gegen 04.30 Uhr kontrolliert werden. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,02 Promille. Es erfolgte eine Blutentnahme, Sicherstellung des Führerscheines und der Pkw-Schlüssel, sowie ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

