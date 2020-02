Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau, Friedrich-Ebert-/Vogesenstraße, 3.2.20, 07.25 Uhr Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

Landau (ots)

Bei einem Verkehrsunfall wurde am Montagmorgen gegen 7.25 Uhr in Landau an der Kreuzung Friedrich-Ebert-Straße/Vogesenstraße ein 23-jähriger Radfahrer leicht verletzt. Er befuhr die Friedrich-Ebert-Straße und missachtete die Vorfahrt eines Pkw, der die Vogesenstraße befuhr. Der Radfahrer wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren Versorgung der leichten Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht. Am Rad und am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 600.--EUR.

