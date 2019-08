Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Offenbar alkoholisiert Rotlicht missachtet - ein Leichtverletzter

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Ein 56 Jahre alter Fahrer eines Mercedes Vito hat am Montagmorgen (05.08.2019) an der Einmündung Neckartalstraße/Haldenstraße offenbar das Rotlicht der Ampel missachtet und ist mit dem Skoda eines 57-Jährigen kollidiert. Der 56-Jährige fuhr gegen 06.40 Uhr in der Neckartalstraße Richtung Pragstraße. An der Einmündung missachtete er offenbar das Rotlicht, sein Vito kollidierte frontal mit dem Skoda Fabia des 57-Jährigen, der von der Haldenstraße nach links in die Neckartalstraße einbog. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Vito nach links abgewiesen, beschädigte das Geländer eines Z-Übergangs der Stadtbahn und kam im Gleisbereich der Stadtbahnhaltestelle Kraftwerk Münster zum Stehen. Der Skoda drehte sich und kam kurz vor einem Ampelmast zum Stehen. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Polizeibeamten Alkoholgeruch bei dem 56-Jährigen, er musste sich nach einem Alkomattest einer Blutentnahme unterziehen. Seinen Führerschein beschlagnahmten die Beamten. Bei dem Unfall erlitt der 57-Jährige leichte Verletzungen, Rettungskräfte versorgten ihn und brachten ihn zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Der Sachschaden dürfte sich nach ersten Schätzungen auf rund 20.000 Euro belaufen. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, die Feuerwehr band ausgelaufene Betriebsstoffe ab. Durch die Unfallaufnahme und die Bergung der Fahrzeuge entstanden bis gegen 08.20 Uhr erhebliche Verkehrsbehinderungen, auch im Stadtbahnverkehr.

