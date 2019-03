Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Defekter Toaster löst Feuerwehreinsatz aus

Datzeroth (ots)

Am Samstagvormittag kam es aufgrund eines defekten Toasters in einer Kellerwohnung im Eichenweg in Datzeroth zu einer starken Rauchentwicklung. Die alarmierten FFW Waldbreitbach und Niederbreitbach entfernten den Toaster aus der Wohnung und lüfteten diese anschließend durch. Es entstanden kein Personen- und Gebäudeschaden.

