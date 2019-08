Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Motorisierte Vergnügungsszene kontrolliert

Stuttgart-Mitte (ots)

Beamte der Verkehrspolizei haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag (03/04.08.2019) im Stuttgarter Stadtgebiet Verkehrskontrollen durchgeführt und insgesamt acht Fahrzeuge beschlagnahmt. Die Beamten kontrollierten in der Zeit von 20.00 Uhr bis 01.30 Uhr in der Theodor-Heuss-/Friedrichstraße 30 Fahrzeuge und legten ihr Augenmerk hierbei auf getunte Boliden. Bei zwölf Fahrzeugen war aufgrund von baulichen Veränderungen die Betriebserlaubnis erloschen, acht Fahrzeuge stuften die Ermittler als verkehrsunsicher ein. Sie wurden beschlagnahmt. Unter anderem waren bauliche Veränderungen vorgenommen worden, für die die Fahrer keine eingetragene Genehmigung vorweisen konnten. Die Fahrzeuge wurden abgeschleppt und werden in den nächsten Tagen begutachtet.

