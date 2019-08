Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Vorfahrt missachtet - eine leicht Verletzte

Stuttgart-Degerloch (ots)

Leichte Verletzungen hat sich Samstag (03.08.2019) eine 58-jährige Fahrzeuglenkerin bei einem Unfall an der Kreuzung Reutlinger-/Hoffeldstraße zugezogen. Eine 25-Jährige befuhr gegen 23.30 Uhr mit ihrem Mitsubishi Colt die Hoffeldstraße in Richtung Reutlinger Straße und missachtete die Vorfahrt einer 58-jährigen Ford-Fahrerin, die bei Kollision leicht verletzt wurde. Ein Rettungswagen war im Einsatz und brachte sie in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 20.000 Euro.

