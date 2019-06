PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Pressemitteilungen der Polizei für den Hochtaunuskreis vom 07.06.2019

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Hoher Sachschaden bei Unfallflucht, Bad Homburg v. d. Höhe, Kapersburgweg, 06.06.2019, 22.30 Uhr bis 07.06.2019, 07.20 Uhr (pa)Eine sehr unschöne Feststellung musste heute Morgen die Besitzerin eines Volkswagen Touran in Bad Homburg machen. Sie hatte ihren weißen Van gestern Abend gegen 22.30 Uhr im Kapersburgweg ordnungsgemäß geparkt. Zwischen diesem Zeitpunkt und heute Morgen, 07.20 Uhr muss ein anderer Verkehrsteilnehmer den VW im Vorbeifahren gestreift haben. Dabei wurde die Fahrerseite nicht unerheblich beschädigt. Der Schaden an Tür, Kotflügel und Seitenspiegel wird auf rund 5.000 Euro geschätzt. Der Verursacher entschied sich dafür, unerkannt das Weite zu suchen. Dies stellt eine Straftat dar, wegen der nun die Polizeistation Bad Homburg Ermittlungen eingeleitet hat. Personen, die Zeugen des Unfalls waren oder in sonstiger Weise Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 dort zu melden.

2. Unfallverursacher fährt davon, Königstein im Taunus, Bischof-Kaller-Straße, 06.06.2019, 06.00 Uhr bis 10.00 Uhr (pa)Rund eintausend Euro Sachschaden verursachte gestern Morgen ein unbekannter Verkehrsteilnehmer an einem geparkten Fahrzeug in Königstein. Die Besitzerin hatte ihre graue Mercedes B-Klasse gegen 06.00 Uhr auf einem Schotterparkplatz in der Bischof-Kaller-Straße abgestellt. Bei ihrer Rückkehr gegen 10.00 Uhr musste sie feststellen, dass offenbar jemand - vermutlich beim Ein- oder Ausparken - den Frontstoßfänger des Benz touchiert hatte. Statt sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern, fuhr der Unfallverursacherin jedoch einfach davon. Die Polizeistation Königstein ermittelt deshalb nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich dort unter der Telefonnummer (06174) 9266 - 0 zu melden.

3. Aktueller Blitzerreport für den Hochtaunuskreis für die 24. Kalenderwoche,

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie die Messstellen der Polizei für die kommende Woche:

Freitag: Gemarkung Königstein im Taunus, B8 Höhe km 2,3 (vor Felsenkurve)

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichten auch unangekündigte Messstellen geben kann.

