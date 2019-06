PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Tägliche Pressemitteilung der Polizei für den Hochtaunus am 05.06.2019

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Verbale Auseinandersetzung endet mit Leichtverletztem, Bad Homburg, Rathausplatz, Dienstag, 04.06.2019, 22:51 Uhr

(hf) Ein 24-jährige Mann wurde am gestrigen Abend auf dem Rathausplatz in Bad Homburg von zwei Unbekannten niedergeschlagen. Nach Schilderung des Geschädigten befand sich dieser mit den späteren Angreifern in einer größeren Personengruppe auf dem Vorplatz des Rathauses. Dort entwickelte sich ein Wortgefecht, in Folge dessen die beiden Männer auf den 24-Jährigen losgingen und auf ihn einschlugen. Hierbei erlitt das Opfer leichte Verletzungen im Kopfbereich. Die beiden Angreifer hätten sich nach der Tat in Richtung Louisenstraße entfernt. Zeugen dieser Auseinandersetzung werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der (06172) 120-0 in Verbindung zu setzen.

2. Einbrecher in Oberhöchstadt unterwegs, Kronberg, Oberhöchstadt, Schöne Aussicht, Oberurseler Straße, Montag, 03.06.2019, 23:00 Uhr - Dienstag, 04.06.2019, 16:20 Uhr

(hf) In den vergangenen Tagen kam es zu Einbrüchen in ein Vereinsheim in der Schönen Aussicht sowie in ein Seniorenheim und ein Einfamilienhaus in der Oberurseler Straße im Kronberger Stadtteil Oberhöchstadt. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter in allen drei Fällen durch Aufhebeln von Fenstern Zugang zu den Objekten. Dabei entstand insgesamt ein Sachschaden von ca. 2.000 Euro. Entwendet wurde nach bisherigem Erkenntnisstand nichts. Durch die Tatbegehungsweise ist nicht auszuschließen, dass es sich um die gleichen Täter gehandelt haben könnte. Die Bad Homburger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer (06172) 120-0 zu melden. Die Fälle belegen erneut, dass die meisten Einbrecher durch aufgebrochene Fenster und Türen in Wohnungen und Häuser gelangen. Dabei nutzen sie meist Zugangsmöglichkeiten, die von der Straße abgewandt oder eher versteckt liegen, um bei der Tat nicht entdeckt zu werden. Wissen Sie, ob es an ihrem Haus solche Ecken gibt, die für Einbrecher interessant sein könnten? Wenn Sie jetzt unsicher sind, sollten Sie nicht länger zögern und sich von der Polizei kostenfrei beraten lassen. Unsere Fachleute schauen sich Ihre Immobile gerne an und geben Ihnen wertvolle Tipps zur Vorbeugung gegen Einbrüche. Nutzen sie daher das kostenlose Beratungsangebot der Polizei, um sich rund um das Thema Einbruchsschutz zu informieren. Ein reichhaltiges Informationsangebot finden sie ebenfalls im Internet unter www.polizei-beratung.de.

3. Unfallflucht nach Zusammenstoß mit geparktem Opel Astra, Bad Homburg, Stedter Weg, Montag, 03.06.2019, 23:56 Uhr

(hf) Ein im Stedter Weg in Bad Homburg geparkter Opel Astra wurde in der Nacht von Montag auf Dienstag durch einen anderen Verkehrsteilnehmer stark beschädigt. Nach Angaben des 30-jährigen Besitzers des Astra hörte dieser gegen 23:56 Uhr ein lautes Geräusch. Daraufhin konnte er von seinem Balkon aus sehen, wie ein schwarzer BMW X5 neben seinem Wagen hielt und eine männliche Person ausstieg. Diese begutachtete kurz den Opel Astra des 30-Jährigen, stieg wieder ein und fuhr davon. An dem Opel entstand ein Sachschaden von ca. 3.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen einer Unfallflucht. Zeugen oder mögliche Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Homburg unter der (06172) 120-0 in Verbindung zu setzen.

4. Fahrzeug gestreift und weitergefahren, Königstein, Kronthaler Straße, Dienstag, 04.06.2019, 09:20 Uhr - 13:20 Uhr

(hf) 3.000 Euro Sachschaden entstand am Dienstag bei einer Unfallflucht in Königstein in der Kronthaler Straße. Nach ersten Erkenntnissen parkte der Opel Astra gegen 09:20 Uhr am rechten Fahrbahnrand in der Kronthaler Straße. Gegen 13:20 Uhr wurde der Eigentümer des Opel von Zeugen auf seinen beschädigten PKW aufmerksam gemacht. Die Beschädigungen lassen darauf schließen, dass diese durch einen vorbeifahrenden PKW verursacht wurden. Die Polizei in Bad Homburg ermittelt nun wegen Unfallflucht. Zeugen oder mögliche Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der (06172) 120-0 zu melden.

