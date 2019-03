Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Transporter nach Unfallflucht auf Hülskamp gesucht

Hamm-Heessen (ots)

Nach einer Unfallflucht am Mittwoch, 13. März, auf dem Hülskamp sucht die Polizei nach dem Fahrer eines weiß-orangenen Transporters. Gegen 12.50 Uhr beschädigte der Transporter beim Rückwärtsfahren einen an am Straßenrand geparkten blauen Audi. Der ebenfalls weiß-orangene Anhänger des Transporters touchierte den Audi an der linken Seite. Es entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (bw)

