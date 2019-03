Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Schwarzer Ford nach Unfallflucht gesucht

Hamm Bockum-Hövel (ots)

Nach einer Unfallflucht am Montag, 18. März, gegen 8 Uhr, an der Horster Straße sucht die Polizei einen schwarzen Ford. Die Flüchtige fuhr auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes gegen die Laderampe eines Lkw und flüchtete anschließend in Richtung Friedrich-Ebert-Straße. Der Reifen des Fords wurde dabei so stark beschädigte, dass er direkt platt war. Die Fahrerin ist zirka 45 Jahre alt und hat blonde, schulterlange Haare. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen.(jb)

