Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Fußgänger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Hamm-Rhynern (ots)

Schwer verletzt wurde ein 33-jähriger Fußgänger bei einem Verkehrsunfall am Montag, 18. März, gegen 22.00 Uhr an der Kreuzung Werler Straße/Im Sutenkamp. Der Fußgänger hatte die Fußgängerfurt der Werler Straße bei Grünlicht überquert. Ein 42-jähriger Lastwagenfahrer hatte den dunkel gekleideten Fußgänger beim Abbiegen von der Straße Im Sutenkamp auf die Werler Straße übersehen. Es kam zur Kollision. Der 33-Jährige wurde mit einem Krankenwagen in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht, wo er stationär behandelt wird. Die Werler Straße wurde für die Unfallaufnahme ungefähr eine Stunde gesperrt. (kt)

