Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Ein Verletzter nach Auseinandersetzung

Hamm-Mitte (ots)

Bei einer Auseinandersetzung am Montagmittag, 18. März, in einem Hinterhof an der Bahnhofstraße wurde ein 28-jähriger Mann aus Hamm verletzt. Er muss sich in einem Krankenhaus stationär behandeln lassen. Gegen 13.15 Uhr geriet der 28-Jährige mit seinen beiden Brüdern im Alter von 27 und 29 Jahren wegen einer zivilrechtlichen Angelegenheit um eine Immobilie in Streit, der sich dann zu einer handfesten Auseinandersetzung entwickelte. In dessen Verlauf wollte der 28-Jährige seine Brüder mit einem Küchenmesser verletzten. Die Angegriffenen setzten sich mit einer Eisenstange zu Wehr und beendeten die Auseinandersetzung. Die von Zeugen alarmierten Polizisten stellten die Tatwerkzeuge sicher und leiteten gegen die drei Brüder ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein. (cg)

