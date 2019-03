Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Wieder mehrere Autofahrer unter Alkohol- oder Drogeneinfluss erwischt

Hamm (ots)

Die Hammer Polizei hat am Wochenende wieder mehrere Autofahrer unter Alkohol- oder Drogeneinfluss erwischt. Ein 35-jähriger BMW-Fahrer musste seinen Rausch sogar im Polizeigewahrsam ausschlafen. Er wurde am Freitag, 15. März, gegen 22.50 Uhr, in der Hafenstraße kontrolliert. Ein Alkoholtest verlief positiv, außerdem war er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Während der Kontrolle randalierte der 35-Jährige und beschädigte dabei eine Hauswand. Er musste die Nacht im Polizeigewahrsam verbringen. Gegen 23.25 Uhr wurde auf der Münsterstraße ein 48-jähriger BMW-Fahrer kontrolliert. Bei ihm fiel ein Drogentest positiv aus. Am Samstagmorgen, 16. März, gegen 5.25 Uhr, gab es eine weitere Kontrolle auf der Münsterstraße. Diesmal erwischten die Beamten einen 19-jährigen Opel-Fahrer unter Drogeneinfluss. Am Samstagabend, gegen 22.55 Uhr, hielt die Polizei auf der Römerstraße einen 20-jährigen Polo-Fahrer an. Bei dem jungen Mann fiel ein Drogentest positiv aus, außerdem hatte er Marihuana dabei. Am Sonntag, 17. März, gegen 8.45 Uhr, meldete ein Zeuge ein Auto, das ohne Kennzeichen unterwegs sei. Auf dem Goorweg hielt die Polizei den nicht zugelassenen Corsa an. Der 22-jährige Fahrer und sein Beifahrer waren alkoholisiert. Am frühen Montagmorgen, 18. März, gegen 00.45 Uhr, erwischte die Polizei einen 19-jährigen Ford-Fahrer auf der Erlenfeldstraße. Ein Drogentest bei dem Schüler verlief positiv. Alle Verkehrssünder mussten eine Blutprobe abgeben. Die Polizei warnt davor, berauscht zu fahren. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich selbst, sondern auch andere. (bw)

