PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Tägliche Pressemitteilung der Polizei für den Hochtaunuskreis vom 06.06.2019

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Tägliche Pressemitteilung der Polizei für den Hochtaunuskreis vom 06.06.2019

1. Diebe erbeuten Baumaschinen im Wert von 3.000 Euro, Oberursel, Weißkirchen, Am Gaßgang, Dienstag, 04.06.2019, 16:00 Uhr - Mittwoch, 05.06.2019, 08:00 Uhr

(hf) Unbekannte haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Oberursel-Weißkirchen einen Mercedes Vito aufgebrochen und daraus Baumaschinen und Werkzeug im Wert von ca. 3.000 Euro entwendet. Hierfür schlugen die Täter die hintere Seitenscheibe des auf einem Parkplatz abgestellten Vito ein und gelangten so in das Wageninnere. Die Kriminalpolizei in Bad Homburg hat die Ermittlungen in dieser Sache aufgenommen. Sachdienliche Hinweise werden unter der (06172) 120-0 entgegengenommen.

2. Fahrrad von Schulgelände gestohlen, Wehrheim, Schulstraße, Mittwoch, 05.06.2019, 13:15 Uhr - 14:00 Uhr

(hf) Am Mittwoch wurde in Wehrheim vom Gelände der Limesschule ein Mountainbike der Marke Cube, Farbe grau / weiß, entwendet. Nach Angaben des Eigentümers wurde das nicht angeschlossene, in einem Fahrradständer stehende Mountainbike, von Unbekannten zwischen 13:15 Uhr und 14:00 Uhr von dem Schulgelände gestohlen. Zeugen oder mögliche Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Usingen unter der (06081) 9208-0 in Verbindung zu setzen.

3. Handfeste Auseinandersetzung auf Baumarkt-Parkplatz, Friedrichsdorf, Max- Planck- Straße, Mittwoch, 05.06.2019, 16:00 Uhr

(hf) Zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung zwischen einem 47- jährigen Vater und seinem 19-jährigen Sohn kam es am Mittwochnachmittag in Friedrichsdorf auf dem Parkplatz eines dort ansässigen Baumarktes. Nach bisherigen Ermittlungen gerieten der Vater und sein Sohn aus noch unbekannten Gründen auf dem Parkplatz zunächst verbal in Streitigkeiten. In dessen Verlauf kam es zu Handgreiflichkeiten bei denen beide Beteiligte leicht verletzt wurden. Umherstehende Kunden des Baumarktes beobachteten den Vorfall. Da beide Beteiligte Strafanzeige erstatteten, ermittelt nun die Kriminalpolizei Bad Homburg in dieser Sache.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

Pressestelle

Telefon: (0611) 345-1045/1041/1042

E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell