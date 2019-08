Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Rabiater Schwarzfahrer schlägt Prüfpersonal

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Samstagmittag (03.08.2019) einen 20 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der offenbar ohne gültigen Fahrschein in der Stadtbahn unterwegs war und bei der Kontrolle eine 51 Jahre alte Fahrausweisprüferin geschlagen haben soll. Das Prüfpersonal kontrollierte den Tatverdächtigen gegen 12.40 Uhr in der Linie U15, die in Richtung Killesberg unterwegs war. Nachdem er keinen gültigen Fahrschein vorzeigen konnte hatte, soll er der Fahrausweisprüferin in den Bauch geschlagen haben, um sich der weiteren Kontrolle zu entziehen. Alarmierte Polizeibeamte nahmen den Tatverdächtigen an der U-Haltestelle Hauptbahnhof vorläufig fest. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

