POL-PDLD: Lingenfeld - Auffahrunfall an der B9

Lingenfeld (ots)

Leichte Kopfschmerzen und ein Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro sind die Folge eines Auffahrunfalles in Lingenfeld an der Einmündung der B9 zur K31 am Montag gegen 15:30h. Ein von der B9 kommender PKW Fahrer übersah ein bereits an der Einmündung zur K31 wartendes Fahrzeug und fuhr in dessen Heck. Die Fahrerin im wartenden Fahrzeug klagte über leichte Kopfschmerzen. Der Rettungsdienst wurde nicht benötigt.

