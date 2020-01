Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 01012020-0001: Nur wenige polizeiliche Einsätze in der Silvesternacht

Oberbergischer Kreis (ots)

Aus polizeilicher Sicht haben die Oberberger den Start ins Jahr 2020 friedlich gefeiert.

Kreisweit wurden die Polizeibeamten in der Zeit zwischen 18 Uhr am Silvesterabend bis 6 Uhr am Neujahrsmorgen zu insgesamt 18 Einsätzen mit Bezug zu den Silvesterfeierlichkeiten gerufen.

Bei den Einsatzanlässen handelte es sich überwiegend um Ruhestörungen, Streitigkeiten, Trunkenheitsfahrten und Bränden.

Bereits um 20:15 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Fahrzeugbrand in Wipperfürth (Großfastenrath) gerufen. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Um kurz nach 22 Uhr erhielt die Einsatzleitstelle den Hinweis, dass in der Sperberstraße in Hückeswagen von einem Balkon geschossen wird. Ein 25-Jähriger hatte dort mit einer PTB-Waffe in die Luft geschossen. Die Polizisten stellten die Waffe sicher und fertigten eine Anzeige.

Um 22:42 Uhr brannte ein Altkleidercontainer im Wipperweg in Marienheide. Im Nahbereich fanden die Polizisten abgebrannte Feuerwerkskörper. Die Ermittlungen dauern an.

Den Jahreswechsel verbrachte eine Waldbröler Streifenwagenbesatzung damit, einen Streit im Rahmen einer Silvesterfeier im Birkenhofer Weg in Waldbröl zu schlichten. 20 Minuten vor Mitternacht kam der Notruf. Die Polizei nahm eine Anzeige wegen Körperverletzung auf.

In Morsbach-Lichtenberg ist um 00:41 Uhr ein Fahrzeug in Brand geraten. Ein Feuerwerkskörper war auf das Fahrzeug gefallen.

Gleich mehrere Autofahrer mussten in der Neujahrsnacht ihren Führerschein abgeben.

Nach einem Hinweis überprüfte eine Streifenwagenbesatzung gegen 2 Uhr in Hückeswagen einen 27-jährigen Remscheider. Zeugen hatten ihn kurz zuvor fahren sehen. Der 27-Jährige stand deutlich unter Alkoholeinfluss. Er musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben.

Um 2:50 Uhr kontrollierte die Polizei einen 18-jährigen Pkw-Fahrer aus Windeck. Er hatte einen Unfall im Ritter-Simon-Weg verursacht. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Ordnungshüter Alkoholgeruch bei dem Fahranfänger fest. Ein freiwilliger Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht. Er musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben.

Mit dem Gegenverkehr ist gegen 04:15 Uhr ein 19-jähriger Niederländer kollidiert. Er hatte in Engelskirchen auf der Oststraße in Fahrtrichtung Dieringhausen in einer Rechtskurve die Kontrolle über seinen Wagen verloren und touchierte ein entgegenkommendes Fahrzeug eines 28-jährigen Overathers. Dabei wurde eine 22-jährige Frau im Fahrzeug des Overathers leicht verletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden. Der 19-Jährige stand unter dem Einfluss alkoholischer Getränke. Ein Atemalkoholtest verlief positiv. Er musste seinen Führerschein und eine Blutprobe abgeben.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Monika Treutler

Telefon: 02261 8199 652

E-Mail: monika.treutler@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell