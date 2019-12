Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 291219-1160: Versuchter Wohnungseinbruch in Heischeid

Reichshof (ots)

Zwischen Freitagmittag und Samstagvormittag (28./28. Dezember) versuchten Einbrecher die Haustüre eines Hauses in der Straße "Im Drieschgarten" aufzubrechen. Vermutlich geschah die Tat gegen 20.00 Uhr am Freitagabend. Zu dieser Zeit hatte eine Hausbewohnerin zwei Personen am Haus bemerkt, nachdem der Bewegungsmelder die Außenbeleuchtung eingeschaltet hatte. Beim Blick aus dem Fenster sah sie zwei augenscheinlich jugendliche Personen, die sich in Richtung der Straße "Auf dem Lehmel" entfernten. Dass die beiden vermutlich die Haustüre aufbrechen wollten, stellte sich erst am nächsten Morgen heraus, als sich an der Türe frische Hebelspuren fanden. Hinweise nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Einbruch unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

