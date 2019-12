Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 291219-1159: Werkzeuge bei Firmeneinbruch gestohlen

Gummersbach (ots)

Bei einem Einbruch in einen Steinbruchbetrieb an der Niedernhagener Straße (Gummersbach-Becke) haben Unbekannte in der Zeit vom 21. bis zum 27. Dezember eine Reihe von Werkzeugen und Arbeitsmaterialien gestohlen. Die Täter zerstörten zunächst die Bewegungsmelder der Außenbeleuchtung und drangen anschließend in die Werkstätten des Betriebes ein, wo sie diverse Schränke und Schubladen aufhebelten. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Pressestelle

Michael Tietze

Telefon: 02261/8199-650

E-Mail: michael.tietze@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell