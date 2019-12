Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 291219-1158: 82-jähriger Rollerfahrer bei Unfall schwer verletzt

Nümbrecht (ots)

Gegen 15.00 Uhr am Freitag (27. Dezember) hat sich der 82-jährige Fahrer eines Motorrollers schwere Verletzungen bei einem Verkehrsunfall zugezogen. Der Mann aus Ruppichteroth war auf der Ruppichterother Straße in Richtung Benroth gefahren, als ihn auf einer Geraden ein 48-jähriger Waldbröler mit einem Tanklastzug überholte. Kurz vor Beendigung des Überholvorganges kam es zu einer Berührung zwischen dem Anhänger und dem Motorroller. Der 82-Jährige stürzte und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Nach einer notärztlichen Behandlung vor Ort brachte ihn ein Rettungswagen in das Waldbröler Krankenhaus.

