POL-GM: 301219-1162: Unfallflucht - geparktes Auto beschädigt und abgehauen

Radevormwald (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (27.Dezember) hat ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in der Kaiserstraße auf einem Parkplatz im Bereich des dortigen Netto-Marktes einen roten Mitsubishi touchiert. Dadurch entstand an dem Mitsubishi ein Sachschaden von geschätzt 1000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle.

Der Unfall muss sich im Zeitraum zwischen Donnerstag 22 Uhr und Freitag 11 Uhr ereignet haben.

Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Wipperfürth unter 02261 81990.

