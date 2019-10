Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 02.10.2019

Heilbronn (ots)

Neuenstein/Kupferzell: Drei Tatverdächtige nach einem Raubüberfall und einem vorgetäuschten Raubüberfall in Untersuchungshaft

Drei Männer im Alter von 19, 22 und 34 Jahren stehen im Verdacht, gemeinschaftlich in unterschiedlicher Beteiligung einen Raubüberfall auf eine Bank am 18. März 2019 in Neuenstein vorgetäuscht und einen Überfall auf eine Bankangestellte am 01. August 2019 in Kupferzell verübt zu haben. Bereits beim Überfall in Neuenstein entstand der Verdacht, dass der Täterkreis über Insiderinformationen verfügt. Im weiteren Verlauf gelang es der Kriminalpolizei in Künzelsau durch umfangreiche, verdeckt geführte Ermittlungen, alle drei Tatverdächtigen zu identifizieren und am 27. September 2019 vorläufig festzunehmen. Alle drei Beschuldigte wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heilbronn einem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehle wegen gemeinschaftlichen Diebstahls bezüglich der Tat in Neuenstein bzw. gemeinschaftlichen schweren Raubes bezüglich der Tat in Kuperzell erließ und in Vollzug setzte. Die Beschuldigten wurden in verschiedene Justizvollzugsanstalten gebracht.

