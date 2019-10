Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 01.10.2019 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Öhringen: Tödlicher Verkehrsunfall auf der A6

Zu einem tragischen Verkehrsunfall kam es am Dienstag, um circa 11.45 Uhr auf der A6 bei Öhringen. Der 27-jährige Fahrer eines VW Tiguans befuhr den rechten Fahrstreifen auf der Autobahn von Nürnberg kommend in Fahrtrichtung Mannheim. Vor ihm kam es auf dieser Spur zu einem Stau. Aus bislang unbekannten Gründen übersah der Fahrer das Stauende und fuhr ungebremst auf einen verkehrsbedingt stehenden LKW auf. Durch die Wucht des Aufpralls erlag der Fahrer noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Der LKW-Fahrer blieb unverletzt. Im Einsatz waren zudem ein Rettungsdienst, ein Notarzt und die freiwillige Feuerwehr Öhringen rückte mit 16 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen aus. Während der Bergungsarbeiten war die Strecke voll gesperrt. Aufgrund des langen Rückstaus war auch ein Polizeihubschrauber zur Verkehrsaufklärung im Einsatz. Bei dem Unfall entstand Sachschaden von insgesamt 100.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

