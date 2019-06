Polizei Münster

POL-MS: Einbruch in der Aaseestadt - Zeugen gesucht

Münster (ots)

Unbekannte Täter brachen am Samstag (15.6., 23:19 Uhr) in ein Einfamilienhaus an der Mecklenbecker Straße ein. Die Einbrecher kletterten mit einer Leiter auf den Balkon und stiegen von dort durch ein Fenster in das Haus ein. Der Eigentümer des Hauses schreckte durch Geräusche aus dem Schlaf, schrie laut "Polizei" und wählte sofort den Notruf. Daraufhin sah er durch ein Fenster, eine Person über den Balkon flüchten. Diese Person stieg im Anschluss in ein auf der Straße wartendes Fahrzeug und flüchtete.

Hinweise auf die Täter und das Fahrzeug nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0251 275-0 entgegen.

