Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Zeuge beobachtet Fahrraddiebe

Germersheim (ots)

In der Nacht zum Dienstag gegen 00:20h beobachtete ein Zeuge zwei Männer an den Fahrradständern "In der kleinen Au" in Germersheim. Diese flüchteten mit zwei Fahrrädern in Richtung Schwanenweiher, als sie merkten, dass sie beobachtet werden. Im Rahmen einer sofort durchgeführten Fahndung konnten die Personen nicht festgestellt werden. Täterbeschreibung: beide männlich, dunkel gekleidet, schwarze Lederjacke, ca. 35 Jahre alt, einer mit Glatze, der andere trug eine Kapuze. Weitere Zeugenhinweise nimmt die Polizei Germersheim unter 07274/958-0 oder pigermersheim.presse@polizei.rlp.de an.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau

Polizeiinspektion Germersheim

Herder, PHK

Telefon 07274 958-0

pigermersheim.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.landau



