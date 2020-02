Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau, Kronstraße, 3.2.20, 11.45 Uhr Taschendiebstahl

Landau (ots)

Bislang unbekannte Täter entwendeten am Montagmittag gegen 11.45 Uhr aus einer eng am Körper getragenen Beutelhandtasche eine schwarze Geldbörse der Marke Bogner. In der Geldbörse befanden sich diverse Ausweisdokumente bzw. Führerschein der Geschädigten, eine Kreditkarte, sowie 200EUR Bargeld. In diesem Zusammenhang bemerkte die Geschädigte eine ca. 180cm große junge Frau von hagerer Gestalt und dunkelblondem Haar, die sich auffällig nahe an der Geschädigten aufhielt. Zeugen bzw. mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Tel. Nr. 06341/2870 oder per Email pilandau@polizei.rlp.de an die Polizei Landau zu wenden.

