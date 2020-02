Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Sachbeschädigung mit Eddingstift

Edenkoben (ots)

Wegen Sachbeschädigung an einem geparkten Ford ermittelt die Polizei gegen unbekannte Täter. Die gesamte Motorhaube des in der Weinstraße geparkten Fahrzeugs wurde am vergangenen Montag (03.02.2020) zwischen 8.30 Uhr und 15.30 Uhr mit einem wasserfesten Eddingstift beschmiert. Von den Unbekannten fehlt jede Spur. Hinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben

Michael Baron



Telefon: 06323 955 120

www.polizei.rlp.de/pd.landau



