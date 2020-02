Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau, Kronstraße, 1.2.20, 12.00 Uhr Ladendiebstahl

Landau (ots)

Ein bislang unbekannter Täter betrat am Samstagmittag einen Mobiltelefonshop in Landau in der Kronstraße. Er entfernte die Sicherungen und flüchtete mit den beiden hochwertigen Smarphones. Passanten versuchten ohne Erfolg, den flüchtenden Täter aufzuhalten. Der männliche Täter wird auf ca. 20-25 Jahre geschätzt, war ca. 175cm groß und stammte dem Aussehen nach aus dem osteur0päsichen Raum. Er trug während der Tatausführung eine blaue Steppjacke, schwarze Jogginghose und eine graue Mütze. Der Wert der entwendeten Smartphones beläuft sich auf ca. 2200.--EUR Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. Nr. 06341/2870 oder per Email pilandau@polizei.rlp.de an die Polizei Landau zu wenden.

