Polizei Münster

POL-MS: Festnahme von zwei Männern bei allgemeiner Verkehrskontrolle

Münster (ots)

Am Mittwochnachmittag (29.01., 14:55 Uhr) kontrollierten Polizeibeamte ein Auto mit französischem Kennzeichen an der Trauttmansdorffstraße. Der unbekannte Fahrzeugführer konnte den Beamten weder einen Führerschein, noch einen Ausweis aushändigen. Zudem saß in dem VW ein weiterer Mann, der sich ebenfalls nicht ausweisen konnte. Beide Personen wurden vorläufig festgenommen, da der Verdacht des illegalen Aufenthalts besteht. Die Ermittlungen dazu dauern an.

Verfasser: Laura Meinersmann

