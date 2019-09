Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Autoüberschlag in der Dammstraße - Fahrerin leicht verletzt

Freiburg (ots)

Leichte Verletzungen zog sich eine 73 jährige Mercedes-Fahrerin am Mittwoch, 04.09.19, gegen 08.50 Uhr, in der Dammstraße zu. Die Frau fuhr auf der Dammstraße in Richtung der Basler Straße. Vermutlich aufgrund von Sonnenblendung übersah sie einen geparkten Renault am rechten Fahrbahnrand. Bei dem Zusammenstoß kippte der Mercedes, A-Klasse, auf das Dach. Durch die Feuerwehr musste die Frau aus dem umgestürzten Fahrzeug befreit werden. An den Fahrzeugen entstand vermutlich jeweils Totalschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Die Dammstraße war zwischen Käppelestraße und Basler Straße für etwa 1,5 Stunde gesperrt.

