Polizeidirektion Hannover

POL-H: Polizei sucht nach 73-Jähriger aus dem Stadtteil Zoo - Vermisste von Rettungswagenbesatzung gefunden

Hannover (ots)

Mithilfe eines Fotos hatte die Polizei Hannover öffentlich nach der seit Dienstagnachmittag (14.04.2020) vermissten Solveig S. aus dem hannoverschen Zooviertel gefahndet. Einer Rettungswagenbesatzung ist sie heute am späten Vormittag im Bereich Godshorn aufgefallen. Solveig S. ist vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht worden. /has

Unsere Ursprungsmeldung finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/4571539

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Hannover

Pressestelle

Philipp Hasse

Telefon: 0511 109-1042

E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-h.polizei-nds.de/startseite/

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell