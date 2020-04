Polizeidirektion Hannover

POL-H: Polizei sucht nach 73-Jähriger aus dem Stadtteil Zoo - Wer kann Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben?

Hannover (ots)

Mithilfe eines Fotos fahndet die Polizei Hannover öffentlich nach der seit Dienstagnachmittag (14.04.2020) vermissten Solveig S. aus dem hannoverschen Zooviertel.

Am Dienstagnachmittag hatten Pflegekräfte eines Seniorenheims an der Zeppelinstraße das Fehlen der 73-Jährigen bemerkt und die Polizei verständigt. Zuletzt war die an Demenz erkrankte und orientierungslose Frau zur Mittagszeit in der Einrichtung gesehen worden. Suchmaßnahmen der Polizei - unter anderem wurde die Eilenriede mit einem Hubschrauber sowie einem Mantrailer abgesucht - führten bislang nicht zum Auffinden der Frau.

Die Seniorin ist 1,65 Meter groß, hat graue Haare und trägt eine Brille. Bekleidet ist sie mit einer grau/blauen Hose, einem dunkelblauen Oberteil sowie einer blauen Strickjacke.

Hinweise zum Aufenthaltsort von Solveig S. nimmt die Polizeiinspektion Ost unter der Telefonnummer 0511 109-2717 sowie jede weitere Dienststelle entgegen. /now, boe

