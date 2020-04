Polizeidirektion Hannover

POL-H: Lehrte: Einfamilienhaus nach Dachstuhlbrand unbewohnbar

Hannover (ots)

Ein Defekt an einem Schornstein eines Einfamilienhauses am Oderweg im Ortsteil Immensen hat am Ostermontag, 13.04.2020, ein Feuer verursacht. Menschen sind dabei nicht verletzt worden. Da es während der Löscharbeiten zu einer Unfallflucht gekommen ist, sucht die Polizei Lehrte Zeugen.

Ein Nachbar hatte den Hauseigentümer (54) kurz vor 17:00 Uhr auf den brennenden Dachstuhl aufmerksam gemacht. Der 54-Jährige verständigte die Rettungskräfte und informierte seine im Haus befindliche Frau. Die alarmierte Feuerwehr nahm unverzüglich die Löscharbeiten auf. Dennoch wurde das Gebäude so in Mitleidenschaft gezogen, dass es unbewohnbar ist.

Noch am Montagabend hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Beamten gehen davon aus, dass ein Defekt am Schornstein das Feuer verursacht hat. Den entstandenen Sachschaden schätzen sie auf 500.000 Euro.

Während der Löscharbeiten ereignete sich gegen 18:00 Uhr eine Unfallflucht von zwei Fahrradfahrern. Ein Löschfahrzeug der Feuerwehr (Mercedes) wurde von einem 57-Jährigen umgeparkt. Währenddessen kam ihm das Pärchen auf Rädern entgegen, dass von der Straße Weidekamp in den Oderweg abbog und das Einsatzfahrzeug dabei schnitt. Um eine Kollision zu verhindern, wich der 57 Jahre alte Fahrer nach rechts aus und prallte mit dem Wagen gegen einen Gartenzaun. Die beiden etwa 16 bis 22 Jahre alten Fahrradfahrer hielten nicht an, sondern entfernten sich unerlaubt vom Unfallort.

Zeugen, die Hinweise zur Unfallflucht geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05132 8270 im Polizeikommissariat Lehrte zu melden. /now, boe

