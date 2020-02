Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Unbekannter stößt 33-Jährige vom Rad und entfernt sich in Richtung Carré Polizei sucht Zeugen des Vorfalls

Heidelberg (ots)

Ein bislang unbekannter Mann pöbelte Zeugenaussagen zufolge am Mittwochabend auf dem Heidelberger Bismarckplatz mehrere Radfahrer an und stieß wenig später eine 33-Jährige von ihrem Fahrrad.

Die 33-Jährige befuhr gegen 18.30 Uhr zunächst den Radweg in der Bismarckstraße in Richtung Bismarckplatz. An dessen Ende wechselte sie mit vermindertem Tempo auf den Gehweg, als der ca. 60 - 70 Jahre alte Mann direkt auf sie zulief. Er stieß mit dem Ellenbogen gegen ihre rechte Körperseite, so dass die Frau ins Straucheln geriet und stürzte. Der Unbekannte beugte sich über die Frau und gab vor, ihr helfen zu wollen. Sie lehnte ab, worauf er sich in Richtung Carré entfernte.

Zeugen eilten der Frau zu Hilfe, die mit ihr gemeinsam die Sonderwache "Bismarckplatz" und das Polizeirevier Heidelberg-Mitte aufsuchten, um Anzeige zu erstatten.

Die 33-Jährige beschrieb den Mann wie folgt: Ca. 60 - 70 Jahre alt, etwa 175 cm groß, normale Statur, Glatze, rahmenlose Brille; bekleidet war er mit einem anthrazitfarbenen Mantel.

Im Anschluss begab sich die 33-Jährige in ein Heidelberger Krankenhaus. Passanten oder sonstige Zeugen, die auf den Vorfall aufmerksam wurden und Hinweise zu der beschriebenen Person geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Mitte, Tel.: 06221/99-1700, in Verbindung zu setzen.

