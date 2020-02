Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Spaziergängerin von unbekanntem Mann angegangen; Zeugen dringend gesucht

Mannheim (ots)

Eine Spaziergängerin wurde am frühen Mittwochnachmittag in der Neckarstadt von einem bislang unbekannten Mann angegangen. Die 50-Jährige war gerade in Höhe der Inselstraße auf einem Gehweg an der Neckarwiese unterwegs, als sie zwischen 12.30-13.00 Uhr in Höhe eines Autohauses, unterhalb des Dammes von dem Täter plötzlich von hinten umklammert wurde. Darauf stürzte die Frau zu Boden und wehrte sich mit Händen und Füßen gegen den Unbekannten. nachdem es ihr gelungen war, auf den Damm zu klettern und laut um Hilfe zu rufen, flüchtete der Täter in Richtung Dammstraße. Der Hund der 50-Jährigen, ein heller Yorkshire-Terrier, rannte dem Täter noch einige Meter bellend hinterher. Von Zuhause aus informierte sie wenig später die Polizei über den Vorfall. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen verlief jedoch ohne Ergebnis.

Nach den ersten Erkenntnissen des Kriminalkommissariats Mannheim dürfte die Tat sexuell motiviert gewesen sein.

Der Mann, der der Spaziergängerin vor dem Übergriff über mehrere hundert Meter aus Richtung Dammstraße gefolgt war, wird wie folgt beschrieben: ca. 35 Jahre; ca. 175 cm; sehr schlank; beige Hose, Basecap. Eine nähere Beschreibung liegt noch nicht vor.

Zeugen, die Hinweise zum Tatablauf, dem Täter und oder dessen Fluchtrichtung geben können werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst, Tel.: 0621/174-4444 in Verbindung zu setzen.

