Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Radfahrer bei Unfall schwer verletzt, Unfallverursacher und Zeugen gesucht!

Heidelberg (ots)

Am Mittwoch gegen 07.25 Uhr befuhr ein Auto die Mittermaierstraße in Richtung Ernst-Walz-Brücke.

In Höhe der Vangerowstraße soll das Auto vom linken Fahrstreifen auf den rechten Fahrstreifen gewechselt und dabei in den Bereich des Radfahrschutzstreifens geraten sein. Ein 43-jähriger Radfahrer, der in gleicher Richtung auf dem Radfahrschutzstreifen fuhr, erkannte die Situation und leitete eine Vollbremsung ein um nicht mit dem Auto zusammenzustoßen. Hierbei stürzte der Radfahrer und zog sich schwere Verletzung zu. Zu einem Zusammenstoß kam es nicht!

Der PKW soll nach dem Sturz des Radfahrers seine Fahrt verlangsamt, dann jedoch in Richtung Ernst-Walz-Brücke fortgesetzt haben ohne sich um den Verletzten zu kümmern.

Der Radfahrer wurde in der Folge von einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Das flüchtige Fahrzeug hatte Kennzeichen mit Heidelberger Zulassung.

Die weiteren Ermittlungen werden durch den Verkehrsdienst Heidelberg geführt.

Die Ermittler suchen nach dem Unfallverursacher und nach Zeugen des Vorfalls. Diese werden gebeten, sich unter 0621 174 4111 zu melden.

