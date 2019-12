Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Wildeshausen am Samstag, 14.12.2019

Ganderkesee: Einbruch in EFH

Am 13.12.19, in der Zeit von 15.00 Uhr - 18.15 Uhr, kommt es in Ganderkesee, Zum Brummelhoop, zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Unbekannte Täter hebeln ein rückwärtig gelegenes Fester auf und verschaffen sich Zugang. Dort durchsuchen sie mehrere Räume . Zur Schadenshöhe bzw. zum Diebesgut können noch keine Angaben gemacht werden.

Hatten: Einbruch in Postfiliale

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag hebeln unbekannte Täter ein Fenster zur Postfiliale in Hatten auf. Durch dieses gelangen sie ins Innere und entwenden hier Bargeld sowie einen Tresor mit Postwertzeichen. Über die Schadenshöhe sowie den Wert des Diebesgutes können noch keine Angaben gemacht werden.

Ganderkesee: Besuch des Umweltministers Olaf Lies / Bauernversammlung

Am 14.12.2019, von 09.00 - 10.00 Uhr, ist der nds. Umweltminister Olaf Lies in Ganderkesee im Rathaus zu Besuch. Der eigentliche Grund ist hier die Übergabe eines Förderbescheides. Aufgrund dieses Besuches organisieren hiesige Landwirte spontan eine Versammlung um auf die aktuelle Agrarpolitik aufmerksam zu machen. Verschiedenen Gruppierungen gelingt es, ca. 350 Personen mit etwa 220 Ackerschleppern zu aktivieren. Diese machen Herrn Lies zu Beginn seines Besuches in Ganderkesee vor dem Rathaus ihre Aufwartung. In einer etwa 45 minütigen Gesprächsrunde werden hier diverse Probleme erörtert. Die Veranstaltung verläuft friedlich und störungsfrei. Trotz der hohen Anzahl von Ackerschleppern kommt es im Inneren von Ganderkesee nur zu leichten Verkehrsbehinderungen. Soweit möglich werden die Fahrzeuge verkehrsgerecht abgestellt. Zu Blockaden kommt es nicht. Nach gewisser Verzögerung nimmt Herr Lies seinen Termin im Rathaus wahr und unverzüglich danach löst sich auch die Versammlung ohne besondere Vorkommnisse auf.

