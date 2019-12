Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Nordenham am Samstag, den 14.12.2019

Delmenhorst (ots)

Verkehrsunfallflucht / Zeugenaufruf 26954 Nordenham, Atenser Allee, Parkplatz Zeit: Freitag, 13.12.2019, 07.30 Uhr - 08.00 Uhr

Im o.a. Zeitraum, wurde auf einem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Atenser Allee, ein ordnungsgemäß geparkter Daimler Benz, von einem aus- oder einparkenden Pkw beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von circa 500 Euro. Eventuelle Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Nordenham unter der Rufnummer 04731/99810 in Verbindung zu setzen (01484895).

Verkehrsunfallflucht / Zeugenaufruf 26954 Nordenham, Esenshammergroden, K 191 Zeit: Freitag, 13.12.2019, gegen 12.40 Uhr

Auf der K 191 in Esenshammergroden kam es am Freitag dem 13.12.2019, gegen 12.49 Uhr, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 64-jährigen Fahrer eines Transporters aus Bremen und einer 35-jährigen Pkw-Fahrerin aus Stadland. Die beiden Fahrzeuge berührten sich im Begegnungsverkehr an den Außenspiegeln. Der 64-jährige Fahrer aus Bremen setzte seine Fahrt zunächst fort, konnte jedoch im Rahmen erster Fahndungsmaßnahmen festgestellt werden. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von circa 300 Euro. Gegen den 64-jährigen Fahrer aus Bremen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können und noch nicht von den aufnehmenden Beamten vor Ort befragt wurden, werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Nordenham unter der Rufnummer 04731/99810 in Verbindung zu setzen (01485079).

Verkehrsunfallflucht / Zeugenaufruf 26954 Nordenham, Friedrich-Ebert-Straße, Parkplatz Viktoria Apotheke Zeit: Freitag, 13.12.2019, 08.30 Uhr bis 12.10 Uhr

Im o.a. Zeitraum wurde auf dem Parkplatz hinter der Viktoria-Apotheke ein schwarzer Ford Focus von einem ein- oder ausparkenden Pkw beschädigt. Der bisher unbekannte Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern bzw. die Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden von circa 150 Euro. Eventuelle Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Nordenham unter der Rufnummer 04731/99810 in Verbindung zu setzen (01485101).

Verkehrsunfall mit leicht verletztem Pedelec-Fahrer 26954 Nordenham, Heiligenwiehmstraße Höhe Hausnummer 38 Zeit: Freitag, 13.12.2019, 13.51 Uhr

Zur o.a. Zeit kam es zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 54-jähriger Fahrer eines Pedelec leicht verletzt wurde. Der 54-jährige Pedelec-Fahrer befuhr die Heiligenwiehmstraße, aus Richtung Lange Straße kommend, in Richtung Friesenstraße. In Höhe der Hausnummer 38 fuhr er an dem gerade geparkten Pkw einer 31-Jährigen Nordenhamerin vorbei, als diese ihre Fahrertür öffnete. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Pedelecfahrer leicht verletzt wurde und ein geschätzter Gesamtschaden von circa 2000 Euro entstand.

Verkehrsunfall mit leicht verletztem Pkw-Fahrer 26969 Butjadingen, OT Tossens, Nordseeallee Zeit: Freitag, 13.12.2019, 14.55 Uhr

Zum o.a. Zeitpunkt befuhr ein 73-jähriger Pkw-Fahrer aus Butjadingen mit seinem Pkw den Altendeicher Weg und fuhr im Kreuzungsbereich Altendeicher Weg / Nordseeallee / Auf dem Int mit seinem Pkw geradeaus auf die Nordseeallee in Richtung Hauptstraße. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw eines 52-jährigen Pkw-Fahrers aus Butjadingen, der die Straße Auf dem Int befuhr und im Kreuzungsbereich geradeaus auf die Nordseeallee in Richtung Tossenser Deich weiter fuhr. Bei dem Unfall wurde der 52-jährige Pkw-Fahrer leicht verletzt. An den beiden Pkw entstand ein geschätzter Gesamtschaden von circa 6000 Euro.

