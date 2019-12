Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall in Blexen

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, 11. Dezember 2019, gegen 16:20 Uhr, befuhr ein 43-jähriger Peugeot-Fahrer die Lange Straße in Blexen. Um von dort in eine Auffahrt einzubiegen, verlangsamte er seine Fahrt. Eine 18-jährige Fahrerin eines VW Ups befand sich mit ihrem PKW direkt hinter dem Peugeot und verlangsamte ebenfalls.

Dies übersah ein 20-Jähriger BMW-Fahrer aus Unachtsamkeit und fuhr auf den VW Up auf, welcher dabei auf den Peugeot des 43-Jährigen geschoben wurde. Die 18-Jährige wurde leicht verletzt mit einem Rettungswagen in eine umliegende Klinik gefahren.

Es entstand Sachschaden an allen PKW, der auf etwa 10.500 Euro geschätzt wurde.

