Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach/ Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Bahnhofsgeschäft, Wer hat Verdächtige(s) bemerkt?

Eberbach/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch brachen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter in ein Geschäft in der Bahnhofshalle in Eberbach ein.

Entwendete wurden mehrere Stangen Zigaretten, Alkoholika und Getränkedose.

Die Ermittler des Polizeireviers Eberbach führten umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen am Tatort durch.

Zudem suchen die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten aus Eberbach Zeugen des Vorfalls und oder Personen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nacht festgestellt haben.

Diese mögen sich unter 06271 92100 melden.

