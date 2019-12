Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 191230.1 Kiel: Aktuelle Informationen zum Einbruchschutz im Cittipark

Kiel (ots)

Beamte der Polizeidirektion Kiel informieren am 3. Januar zwischen 9:00 und 18:00 Uhr Interessierte über Möglichkeiten des Einbruchschutzes. Unterstützt werden sie dabei von Fachfirmen. Die Spezialisten gehen wie in den vergangenen Jahren auch von einem hohen Interesse aus, wenn sie am Freitag im Cittipark für Fragen zur Verfügung stehen.

Oliver Pohl

