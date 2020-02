Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200203 - 0118 Frankfurt-Rödelheim: Lagerhalle abgebrannt

Frankfurt (ots)

(dr) Aus bislang unbekannter Ursache kam es am Sonntagabend, den 02. Februar 2020, im Stadtteil Rödelheim zu einem Brand einer Lagerhalle. Das freistehende Gebäude einer dort ansässigen Straßenbaufirma wurde durch den Brand völlig zerstört.

Gegen 17:20 Uhr bemerkte ein Angestellter Rauch in der Lagerhalle. Die daraufhin alarmierte Feuerwehr, welche fortan für mehrere Stunden mit der Löschung des im Vollbrand stehenden Gebäudes beschäftigt war, brachte zuvor noch Personen rechtzeitig in Sicherheit, welche sich in diesem befunden hatten.

Die Lagerhalle mit darin gelagerten Baumaschinen brannte komplett ab. Durch die enorme Hitzeentwicklung kam es außerdem zu Beschädigungen an in der Nähe geparkten Fahrzeugen und einem benachbarten Wohngebäude. Dessen Bewohner konnten während der Löscharbeiten unverletzt evakuiert werden. Drei eingesetzte Polizeibeamte klagten nach dem Einsatz über Atemwegsreizungen, zwei von ihnen kamen zur Beobachtung in ein Krankenhaus.

Durch die starke Rauchentwicklung kam es zeitweise zu starken Sichtbehinderungen in angrenzenden Straßen, insbesondere der Bundesautobahn 66. Die anschließenden Nachlöscharbeiten der entstandenen Glutnester dauerten noch bis in die Nacht hinein.

Nach ersten Schätzungen dürfte sich der Gesamtschaden auf über 500.000 Euro belaufen. Sowohl ein technischer Defekt als auch Brandstiftung werden als mögliche Ursache des Hallenbrandes in Betracht gezogen. Die Kriminalpolizei Frankfurt hat die Brandursachenermittlung aufgenommen.

