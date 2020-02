Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200203 - 0115 Frankfurt-Bockenheim: Einbrecher im Friseurladen

Frankfurt (ots)

(dr) In der Nacht von Samstag auf Sonntag (02. Februar 2020) konnten zwei Männer, die in ein Friseurgeschäft in der Clemensstraße eingebrochen waren, auf frischer Tat festgenommen werden.

Eine aufmerksame Anwohnerin hatte gegen 01:45 Uhr verdächtige Geräusche aus einem Innenhof wahrgenommen. Beim näheren Hinsehen stellte sie zwei dunkel gekleidete Personen fest, die sich unberechtigt in den dortigen Friseursalon begeben hatten. Als diese schließlich damit begannen, mehrere Schränke zu öffnen, alarmierte sie sofort die Polizei. Die Einbrecher, welche die eintreffenden Polizeistreifen bemerkt hatten, versuchten noch, über das angrenzende Treppenhaus zu flüchten. Die beiden 21 und 32 Jahre alten Männer kamen jedoch nicht weit und konnten im Haus von Polizeibeamten in einem der oberen Stockwerke angetroffen werden. Bei der anschließenden Festnahme leistete der 21-Jährige erheblichen Widerstand, wodurch sich ein Polizeibeamter leicht verletzte. Die Durchsuchung der beiden Festgenommenen führte zum Auffinden mehrerer hundert Euro Bargeld und diverser Kosmetikprodukte. Außerdem konnte bei ihnen entsprechendes Aufbruchswerkzug sichergestellt werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen erfolgte die Entlassung der beiden Beschuldigten.

