POL-F: 200203 - 0114 Bundesautobahn 66: Schwerer Verkehrsunfall

Frankfurt (ots)

(hol) Gestern Nachmittag kam es auf der BAB 66 zu einem schweren Verkehrsunfall. Zwei Autos kollidierten miteinander und wurden dabei total beschädigt. Zwei Menschen wurden leicht verletzt. Die Autobahn blieb für eine Stunde voll gesperrt.

Gegen 16:30 Uhr fuhr ein 22-Jähriger mit seinem BMW an der Anschlussstelle Hattersheim auf die BAB 66, Fahrtrichtung Frankfurt, auf. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor er dabei die Kontrolle über sein Auto und schleuderte quer über die Fahrbahn. Einem 57-Jährigen in seinem KIA gelang es nicht mehr rechtzeitig auszuweichen. Er kollidierte mit dem BMW. Beide Fahrer wurden leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Schadenshöhe wird auf ca. 100.000 Euro geschätzt.

Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

