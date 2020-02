Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200202 - 0112 Frankfurt-Nordend: Mülltonne angezündet - Tatverdächtige festgenommen

Frankfurt (ots)

(hol) Heute Morgen brannte eine Altpapiertonne im Vorgarten eines Wohnhauses in der Palmstraße. Zeugen hielten eine Tatverdächtige bis zum Eintreffen der Polizei fest. Das Wohnhaus wurde durch das Feuer nicht beschädigt.

Gegen 04:30 Uhr stand plötzlich eine gefüllte Altpapiertonne in der Palmstraße in Flammen. Eine Anwohnerin hatte kurz zuvor im Vorgarten in unmittelbarer Nähe zu der Tonne eine junge Frau beobachtet, die sich dort verdächtig verhielt. Sie eilte gemeinsam mit einem weiteren Nachbarn hinunter. Daraufhin versuchte die Verdächtige, zu fliehen. Der Zaun des Vorgartens verhinderte dies jedoch. Die Zeugen hielten die 22-Jährige dann fest und verständigten Polizei und Feuerwehr. Die Feuerwehr löschte den Brand zügig. Das Wohnhaus, vor dem die Tonne stand, wurde durch die Flammen nicht in Mitleidenschaft gezogen.

Die 22-jährige Tatverdächtige wurde im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell