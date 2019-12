Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Sondermeldung Polizeipräsidium Südosthessen von Dienstag, 31.12.2019

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

Tätliche Auseinandersetzung, Kripo sucht Zeugen - Offenbach

Gestern Abend (30.12.) wurde eine 39-Jährige aus Offenbach mit einem Stichwerkzeug schwer verletzt. Die Offenbacher Kriminalpolizei sucht Zeugen. In der Zeit zwischen 17 Uhr und 18 Uhr kam es im Bereich der Ahornstraße zwischen einem 38-Jährigen und einer 39-Jährigen aus Offenbach zu einer tätlichen Auseinandersetzung, bei der die 39-Jährige schwer verletzt in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert wurde. Der Tatverdächtige konnte im Rahmen der Fahndung festgenommen werden. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht nach Zeugen. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen oder verdächtige Beobachtungen im Tatzeitraum im Bereich der Ahornstraße bis hin zum Ketteler Krankenhaus im Lichtplattenweg gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden. Die Ermittlungen hierzu dauern an; weitere Erkenntnisse liegen derzeit nicht vor.

Offenbach am Main, 31.12.2019, Michael Schöfer, Polizeiführer vom Dienst

