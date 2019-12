Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen vom Sonntag, 29.12.2019

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

Bereich Main-Kinzig

1. Ehrlicher Finder - Hanau Am Samstagvormittag erschien auf der Wache der Polizei in Hanau am Freiheitplatz ein Mann und gab dort eine Tasche mit Inhalt ab, die er am Vortag in der Hanauer Innenstadt gefunden hatte. Die Tasche lag in einem Abfalleimer und erregte so die Neugier des 72-jährigen Hanauers. Als die Beamten am Samstag den Fund näher begutachteten, stellten sie fest, dass es sich um Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro handelte. Nähere Angaben zu den Schmuckstücken kann die Polizei aus taktischen Gründen aktuell nicht machen. Es wird nun geprüft, ob die aufgefundenen Wertgegenstände aus einer Straftat stammen, die Ermittlungen dazu dauern an.

2. Brand in Mehrfamilienhaus - Hanau In den frühen Stunden des Sonntags, gegen 02.00 Uhr, kam es in einem Mehrfamilienhaus im Hanauer Krawallgraben zu einem Wohnungsbrand im ersten Obergeschoss. Alle Bewohner hatten vor dem Eintreffen der Rettungskräfte das Haus bereits verlassen. Die Feuerwehr löschte das Feuer und konnte größeren Schaden verhindern. Dennoch ist die betroffene Wohnung nicht mehr bewohnbar, die dort lebende Familie konnte bei Bekannten aufgenommen werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf zirka 90.000 Euro, Personen wurden nicht verletzt. Die Ursache des Feuers ist nicht bekannt. Wenn der Brandort erkaltet ist, werden die Brandursachenermittler der Polizei dazu mit ihrer Arbeit beginnen, die Ermittlungen dauern an.

Offenbach am Main, 29.12.19, Müller, PvD

