Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Pressebericht für das Polizeipräsidium Südosthessen von Samstag, den 28.12.2019

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

Bereich Main-Kinzig

Die Autobahnpolizei berichtet:

Pkw Brand - Autobahn gesperrt - Langenselbold

Einen unangenehmen Verlauf nahm die Autofahrt eines Ehepaares aus Laudenbach, dass mit seinem Fiat Panda am Freitagmorgen, um 10:45 Uhr auf der BAB 66 in Richtung Fulda unterwegs war. Zwischen den Anschlussstellen Langenselbold und Rothenbergen stieg plötzlich starker Rauch aus dem Motorraum. Die Fahrerin konnte den Panda auf den Seitenstreifen lenken und mit ihrem Mann unverletzt verlassen, bevor das ganze Auto in Flammen stand. Der Feuerwehr Langenselbold gelang es, den Brand zügig zu löschen. Am Pkw entstand Totalschaden, andere Verkehrsteilnehmer wurden nicht geschädigt. Während der Löscharbeiten war die zweispurige Fahrbahn in nördlicher Fahrtrichtung für etwa 20 Minuten voll gesperrt. Gegenwärtig wird von einem technischen Defekt als Brandursache ausgegangen.

Offenbach am Main, 28.12.2019, Carlos Mußgang, Polizeiführer vom Dienst

