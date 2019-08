Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Odenthal - Zigarettenautomat aufgebrochen

Odenthal (ots)

In der Nacht auf Mittwoch (28.08.) versuchten unbekannte Täter zwischen 00:00 Uhr und 00:30 Uhr einen Zigarettenautomaten auf der Hauptstraße in Blecher aufzubrechen. Ein Anwohner beobachtete in dieser Zeit zwei dunkle Gestalten. Als er den Unbekannten etwas zurief, flüchteten diese ohne Beute in Richtung Gartenstraße. Der Sachschaden beträgt rund 1000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Rhein Berg unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen (ma)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis

Pressestelle

Telefon: 02202 205 120

E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell